Weer duizenden migranten opgepikt uit zee

Particuliere hulporganisaties worden momenteel in het zuiden van de Middellandse Zee geconfronteerd met een nog niet eerder vertoonde stroom vluchtelingen. Volgens de kapitein van de Iuventa, een schip van een Europees reddingsteam van jongeren, hebben hij en zijn bemanning in samenwerking met boten van de stichtingen MOAS en Sea-Eye alleen zaterdag al zo’n 3000 migranten opgepikt. Die werden op ongeveer 35 kilometer van de Libische kust ontdekt op rubberen en houten vaartuigen.

Vrijdag brachten schepen van niet-gouvernementele organisaties ook al 1800 á 2000 migranten, die op weg waren naar een beter leven in Europa, in veiligheid. „We vrezen dat als het licht wordt er weer nieuwe boten komen”, zei Kai Kaltegärtner aan boord van de Iuventa. Hij had geen informatie over eventuele doden.