Weer doden in Braziliaanse gevangenis

Opnieuw zijn er doden gevallen bij een opstand in een Braziliaanse gevangenis. Minstens vier gedetineerden kwamen zondag om in het complex Vidal Pessoa in de stad Manaus. Inzet van de opstand vormen de slechte omstandigheden in de gevangenis.

Drie van de vier doden zijn onthoofd, zo verklaarde een justitiemedewerker. De 283 gedetineerden van Vidal Pessoa waren net afgelopen maandag naar het complex gebracht. Ze kwamen uit een grotere gevangenis in Manaus waar zestig gevangenen omkwamen tijdens rellen tussen rivaliserende bendes. Vidal Pessoa werd in oktober 2016 gesloten omdat de omstandigheden er te slecht waren. Om de rivaliserende bendes van de grote gevangenis te scheiden waren de 283 man toch naar Vidal Pessoa teruggebracht.

In een gevangenis in Roraima in Braziliƫ werden vrijdag 33 gedetineerden gedood. In Paraiba kwamen woensdag in een gevangeniscomplex twee gevangenen om het leven.