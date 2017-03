Weer burgers dood door aanvallen Noord-Syrië

Door diverse luchtaanvallen in het noorden van Syrië zijn volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten woensdag en donderdag weer burgers om het leven gekomen. Alleen al in het dorp al-Mansura stierven dertien mensen, aldus de organisatie.

Het observatorium denkt dat de aanvallen werden uitgevoerd door toestellen van de coalitie die onder leiding van de VS tegen Islamitische Staat vecht. Het gebied waar de aanvallen waren, is in handen van IS.

Eerder deze maand kwamen door een aanval op een school in al-Mansura meer dan dertig burgers om. Ook die aanval zou door de coalitie zijn uitgevoerd.