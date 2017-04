Weer betoging tegen Servische leider

Duizenden betogers zijn woensdag de straat opgegaan in Servië om te protesteren tegen de overwinning van premier Aleksandar Vucic in de presidentsverkiezingen. De demonstranten vinden Vucic een autocraat en zeggen dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen.

Veel overwegend jonge betogers verzamelden zich in Belgrado voor het parlementsgebouw. Ze bliezen op fluitjes en scandeerden slogans als „Vucic, je hebt de verkiezingen gestolen” en „beëindig de dictatuur”.

De officiële verkiezingsuitslag is nog niet bekend, maar volgens de kiescommissie heeft de 47-jarige leider zondag met ruim 55 procent van de stemmen gewonnen. De kandidaat van de oppositie bleef steken op 16 procent van de stemmen. Sindsdien zijn betogers iedere avond de straat opgegaan.

Hoewel het presidentschap in Servië grotendeels ceremonieel is, kan Vucic via zijn Servische Progressieve Partij naar verwachting toch veel invloed blijven uitoefenen.