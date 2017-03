Wederom dode door lawine in Italiaanse Alpen

Een Franse skiër is zondag in Noord-Italië om het leven gekomen toen hij en drie metgezellen werden verrast door een lawine. De overlevenden komen uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. Ze zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

Het viertal was met ski’s op pad in het Aostadal aan de grens met Frankrijk en Zwitserland. Het ongeval gebeurde bij het plaatsje Valgrisenche, waar reddingswerkers in de middag de slachtoffers bereikten.

Donderdag was het in de Italiaanse Alpen ook al raak. Drie mensen kwamen om het leven en vijf anderen raakten gewond toen ze buiten de piste aan het skiën waren. Ze werden bedolven onder de sneeuw toen die begon te schuiven.