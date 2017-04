„We staan op het dak, help ons”

Door modderstromen en aardverschuivingen in het zuidwesten van Colombia zijn zeker 210 mensen omgekomen. Onder hen zijn zeker 43 kinderen.

Dat zei de Colombiaanse president Juan Manuel Santos bij een bezoek aan het rampgebied, dit weekend. Santos heeft de noodtoestand voor het gebied uitgeroepen. Ruim 1100 militairen en politiemensen zijn ingezet bij de reddingswerkzaamheden. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder oploopt, omdat nog honderden mensen worden vermist. Voor de zoektocht naar vermisten en hulp aan overlevenden worden ook brandweerlieden en medewerkers van het Rode Kruis ingezet.

In de nacht van vrijdag op zaterdag viel 130 millimeter regen. „Dat is 30 procent van de regen die in normale omstandigheden gedurende een maand valt.” Door hevige regenbuien traden diezelfde nacht nog rivieren buiten hun oevers. Veel burgers werden in hun slaap door de modder en waterstromen verrast.

In Mocoa, hoofdstad van de zuidwestelijke provincie Putamayo, met zo’n 40.000 inwoners, zijn complete wijken door de modderstromen verwoest. Zeven bruggen werden beschadigd bij de overstromingen, twee zijn volledig weggespoeld.

„Het water is de huizen binnengedrongen, het heeft alles meegenomen”, citeerde Trouwcorrespondent Jan-Albert Hootsen maandagochtend een van de getroffenen in Mocoa, Lauyra Montoya. Ze is buiten adem van angst. „We staan op het dak. We hebben een helikopter nodig, de politie, het leger. Help ons alsjeblieft.”

De schade in de stad is enorm. Honderden huizen zijn onbewoonbaar geworden. Mensen zijn verstoken van drinkwater en elektriciteit en ook is er een groot gebrek aan voedsel. „Het kleine aantal supermarkten dat niet is getroffen door de aardverschuiving, gaat niet open”, zei een ooggetuige tegen de Colombiaanse krant El Tiempo.

„Er is niet één druppel drinkwater. We hebben eten nodig, dat is het meest urgente”, aldus rector Marisol Gonzales van de Technische Universiteit van Putumayo in dagblad El Tiempo.

De politie liet weten dat het belangrijkste toegangsweg naar Mocoa door het natuurgeweld niet meer toegankelijk is. De ziekenhuizen zijn overvol, omdat voortdurend gewonden worden binnengebracht.

Santos beloofde elke familie die in Mocoa is getroffen een schadevergoeding van 18 miljoen pesos (ruim 5600 euro). Verder zegde hij toe snel werk te maken van de wederopbouw van de stad, aldus de Colombiaanse radiozender RCN zondag.

„We gaan vaart zetten achter de bouw van een nieuw ziekenhuis”, zei Santos. „De gezondheidszorg in Mocoa zal beter zijn dan hij ooit is geweest.” Santos heeft toegezegd dat bij de wederopbouw van Mocoa ook een nieuwe waterleiding wordt aangelegd.

Overigens is de oorzaak van de ramp niet alleen de vele regen. Ook slecht bodemgebruik, met als gevolg erosie, speelt een rol. Verder zijn de meeste huizen van zeer slechte kwaliteit.