Waarom zo veel ophef over muur tussen VS en Mexico?

In deze rubriek reflecteren buitenlandredacteuren van het RD op actuele gebeurtenissen in het buitenland. Vandaag: waarom zo veel gedoe om een muur tussen Mexico en de VS?

Ik zie ze nog zitten. Jonge mannen aan de Mexicaanse kant van de Rio Grande. Die rivier vormt voor een groot deel de natuurlijke scheidslijn tussen de Verenigde Staten en Mexico. De bedding ligt op veel plaatsen droog.

En dat is precies het probleem. Want deze mannen weten exact wanneer de patrouilles van de Amerikaanse grenspolitie langskomen. Zodra de terreinwagens zijn gepasseerd, glippen ze de grens over. De vele voetstappen in de rivierbedding zijn onomstotelijk bewijs.

Het is maar een loopje van enkele tientallen meters. En dan sta je in Amerika, waar je zo veel meer kansen hebt om iets van je leven te maken. Althans, dat is het idee. Want veel Mexicanen brengen het niet verder dan tuinman bij een welgestelde Amerikaan. Je bent per slot van rekening illegaal, dus al te veel in de openbaarheid treden is dan niet handig.

Dagelijks wagen Mexicanen de oversteek naar de noorderbuur. En elke dag opnieuw worden tientallen illegale immigranten opgepakt. Als je de eerste keer in overtreding bent, word je geregistreerd en keurig weer de grens over gezet. Als je in herhaling valt, volgt berechting. En de Amerikaanse straffen zijn niet mis.

Gezien de dagelijkse toestroom van illegalen vanuit Mexico is het niet zo verwonderlijk dat de Amerikaanse president Donald Trump een muur tussen beide landen wil bouwen. Al was het alleen maar om de duizenden agenten van de grenspolitie te ontlasten.

Illegale immigratie is overigens niet het enige probleem. Vanuit Mexico komen ook veel drugs de VS binnen. Veelal aangevoerd vanuit Colombia. Reden te meer om de grens streng te bewaken.

Wereldwijd is er veel kritiek op de plannen van Trump. En natuurlijk is een muur bouwen tussen twee landen niet dé manier waarop je normaal gesproken als goede buren met elkaar omgaat. Maar de omstandigheden kunnen vereisen dat je dit soort maatregelen moet nemen.

Israël weet daar alles van. De veiligheidsmuur rond de Palestijnse gebieden heeft het land voor veel terreuraanslagen behoed.

Er ligt overigens ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor Mexico. De autoriteiten blinken niet uit in effectieve grensbewaking. Tijdens mijn bezoek aan het grensgebied liet de Amerikaanse politie zelfs camerabeelden zien van Mexicaanse agenten die drugssmokkelaars helpen om een lading drugs die van een auto was afgevallen weer in te laden.

Verder wordt de muur tussen de VS en Mexico vooral als een project van Trump afgeschilderd. Daarmee wordt voorbijgegaan aan het feit dat er al meer dan 1000 kilometer muur tussen beide landen staat.

Trump ligt echter bijna per definitie onder een vergrootglas. Dat leidt niet altijd tot een afgewogen oordeel.