Vuurwerk jaagt paarden dood in op snelweg

Opgeschrikt door vuurwerk zijn maandag in de buurt van Moers twee paarden de A40, de snelweg tussen Duisburg en Venlo, opgevlogen en hebben daar een ernstig verkeersongeluk veroorzaakt. Een automobiliste kon de dieren niet meer ontwijken. Ze kwam klem te zitten in haar voertuig en raakte zwaargewond maar verkeert niet in levensgevaar.

De paarden overleefden de frontale botsing niet. Die waren volgens de politie met hun eigenares onderweg toen er rotjes ontploften waardoor ze op hol sloegen en op de autobaan terechtkwamen. Wie de kanonslagen heeft gegooid is nog niet bekend, ook niet of dat opzettelijk is gebeurd.