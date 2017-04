„Vucic wint presidentsverkiezing Servië”

Premier Aleksandar Vucic (47) heeft naar het zich laat aanzien met overmacht de presidentsverkiezing in Servië gewonnen. De voorspelling is dat hij iets meer dan 55 procent van de stemmen krijgt. Dat maakt een beslissende ronde overbodig. De kandidaat van de oppositie Sasa Jankovic kwam met ruim 16 procent als tweede uit de bus.

Het peilingsinstituut Ipsos maakte deze prognose zondagavond bekend op basis van 74 procent van de getelde stemmen van een geselecteerd aantal representatieve stembureaus. De opkomst viel tegen. Maar iets meer dan de helft van de stemgerechtigden kwam opdagen.

De rol van president is in Servië grotendeels ceremonieel, maar naar verwachting blijft alle politieke macht bij Vucic als leider van de Europa-gezinde SNS-partij. Die won vorig jaar ook de parlementsverkiezing overtuigend. Behalve dat Vucic aansluiting bij de EU nastreeft, wil hij ook goede betrekkingen met Rusland houden. Hij ging onlangs naar Moskou om met Vladimir Poetin te praten over levering van MiG-straaljagers en pantservoertuigen.

Voorstanders prijzen Vucic omdat ze hem in staat achten Servië economisch vooruit te helpen en tot een stabiele factor te maken op de roerige Balkan. Critici verwijten hem autoritair gedrag, dat zich uitte door het onder controle brengen van de media.