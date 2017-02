VS wil spoedvergadering Veiligheidsraad

De Verenigde Staten hebben samen met Japan en Zuid-Korea een spoedoverleg van de Veiligheidsraad van de VN aangevraagd. Dit naar aanleiding van de Noord-Koreaanse lancering van een middellangeafstandsraket. De vergadering zou volgens een Amerikaanse VN-afgezant ergens op maandag moeten plaatsvinden.

Noord-Korea noemde de lancering op zondag van een nieuw type ballistische raket voor de middellange afstand, een succes. Het Koreaanse Centrale Nieuwsagentschap schreef dat de Pukguksong-2 kan worden uitgerust met een kernkop.

De Noord-Koreaanse raketproef was de eerste sinds de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten in november. De lancering viel samen met een bezoek van de Japanse premier Shinzo Abe aan Trump in Florida. Abe noemde de actie van Pyongyang „absoluut onaanvaardbaar”. Trump liet weten „voor 100 procent achter Japan” te staan.