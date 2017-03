„VS visiteren Australische diplomaat”

De Amerikanen maken weinig onderscheid bij de controles die zij op passagiers op de luchthavens toepassen. De Australiër Nick Warner werd zeer grondig gevisiteerd bij zijn aankomst op de internationale luchthaven van Los Angeles. Dat hij een diplomatiek paspoort had, maakte de controleurs niet uit.

Warner (66) is de directeur-generaal van de Australian Secret Intelligence Service, de geheime inlichtingendienst van Australië. Hij is iemand die een trouwe bondgenoot vertegenwoordigt en ook nog eens jacht maakt op spionnen, schreef het Australische blad Financial Review maandag verontwaardigd.

De spionnenchef reisde naar de Verenigde Staten onder meer voor het bijwonen van een conferentie in Washington en vermoedelijk ook voor een bezoek aan de CIA in Langley.