’VS sturen ‘kernsnuffelaar’ naar Azië’

De Verenigde Staten hebben een speciaal vliegtuig naar Azië gestuurd om sporen te verzamelen die kunnen wijzen op een mogelijke Noord-Koreaanse kernproef. Het toestel van het type WC-135 Constant Phoenix verzamelde donderdag informatie boven de Japanse Zee, zei een regeringsbron tegen het Zuid-Koreaanse staatspersbureau Yonhap.

Het vliegtuig heeft de bijnaam „snuffelaar” omdat het monsters uit de atmosfeer haalt. Daarmee kunnen nucleaire explosies worden gedetecteerd. De vlucht van donderdag is volgens Yonhap kennelijk bedoeld om uit te zoeken of het regime in Pyongyang een nieuwe kernproef heeft laten uitvoeren.

Het toestel zou eerder deze maand zijn aangekomen op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Japan. Er waren op dat moment al aanwijzingen dat Noord-Korea zich opmaakt voor een nieuwe nucleaire proef.