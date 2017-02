VS steunen tweestatenoplossing wel

De Amerikaanse regering staat nog steeds achter het plan dat vrede tussen Israëli’s en Palestijnen moet worden bereikt via de vestiging van een Palestijnse staat naast Israël.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, heeft dit donderdag beklemtoond. Woensdag leek de internationaal al decennia vergeefs nagestreefde ‘tweestatenoplossing’ voor Washington achterhaald.

President Donald Trump zaaide woensdag bij een bezoek van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu grote twijfel over zijn enthousiasme voor de oplossing. In Arabische hoofdsteden werd afkeurend gereageerd. Haley beklemtoonde donderdag dat de VS niet van het vredesplan afzien, maar dat ze ook over andere dingen willen nadenken.

De internationale gemeenschap gaat er in beginsel van uit dat er vrede mogelijk is, als er een Palestijnse staat naast de Israëlische komt. Maar daarvoor moet Israël de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, teruggeven. Dat wil Israël niet.