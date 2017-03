VS staan open voor dialoog met Noord-Korea

De Verenigde Staten staan open voor een dialoog met Noord-Korea over de nucleaire ontwapening van het schiereiland, maar de verantwoordelijkheid ligt bij Pyongyang. Het regime van Kim Jung-un moet overduidelijk zijn goede wil tonen door royale gebaren te maken en af te zien van provocaties. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag bekendgemaakt.

Woordvoerder Mark Toner zei dat het plan dat China heeft gelanceerd geen haalbare kaart is. Peking stelde voor dat de VS en Zuid-Korea zouden stoppen met hun jaarlijkse gezamenlijke militaire oefening in ruil voor het opschorten van het nucleaire - en raketprogramma door de Noord-Koreanen.

„Dat is appels met peren vergelijken. Wat wij doen op het punt van defensiesamenwerking met Zuid-Korea staat in geen verhouding tot onbeschaamde minachting die Noord-Korea aan de dag legt ten aanzien van het internationaal recht”, aldus Toner.