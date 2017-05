VS overwegen laptopverbod op vlucht uit EU

De Amerikaanse regering overweegt laptops en andere grote elektronische apparatuur voortaan te verbieden in de handbagage voor vluchten uit Europa. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft dat woensdag bevestigd aan het Duitse persbureau DPA.

De nieuwssite The Daily Beast had gemeld dat de maatregel donderdag al zou ingaan, maar het Amerikaanse ministerie heeft dat niet bevestigd.

In maart kondigde de regering van president Donald Trump al een verbod af op het meenemen van elektronische apparatuur in de handbagage vanaf een aantal Arabische en Turkse vliegvelden. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid hebben terroristen de burgerluchtvaart als doelwit gekozen en proberen ze explosieven in de toestellen te smokkelen.