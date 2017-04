„VS moeten alle opties Noord-Korea openhouden, inclusief een militaire”

De Verenigde Staten moeten alle opties openhouden in de kwestie Noord-Korea, inclusief een militaire. Dat heeft de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan woensdag gezegd tijdens een bezoek aan Groot-Brittannië.

Ryan werd gevraagd of de VS overwegen Noord-Korea te bombarderen. „Natuurlijk willen we geen militaire middelen inzetten, maar we moeten die optie wel openhouden”, was het antwoord van de Republikein.

Ryan zei ook dat hij strengere sancties tegen Iran steunt. Ook zei hij zo snel mogelijk een deal te willen sluiten met de Britten wat betreft de handel. Belastinghervormingen in de VS wil hij nog voor de zomer ingevoerd zien.