VS geven weer negatief reisadvies voor Europa

De Verenigde Staten waarschuwen voor een hoger risico op terroristische aanvallen in Europa deze zomer. De Amerikaanse overheid gaf maandag een ‘travel alert’ voor Europa. Dit negatieve reisadvies geldt de hele zomer.

In haar waarschuwing gaat de overheid in op incidenten in „Frankrijk, Rusland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk”. Ze stelt dat IS en al-Qaeda „de mogelijkheden hebben om een terroristische aanslag in Europa te plannen en uit te voeren.”

Het vorige reisadvies voor Europa, gegeven voorafgaand aan de wintervakantie, verliep in februari. De overheid zegt dat er nu geen specifiek incident is, maar dat ze haar burgers voorafgaand aan de zomervakanties wil waarschuwen dat er een continu risico is.