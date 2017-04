VS gebruiken ‘moeder der bommen’ tegen IS

De Verenigde Staten hebben in de strijd tegen terreurgroep Islamistische Staat voor het eerst de MOAB-bom ingezet. Een militair toestel liet de zogenoemde ‘moeder van alle bommen’ vallen boven de Afghaanse provincie Nangarhar.

De ‘Massive Ordnance Air Blast’ heet ook wel de GBU-43. Het is een van de zwaarste conventionele explosieven in de wereld, die volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie niet eerder is gebruikt in een gevechtssituatie. De aanval van donderdag was gericht op Afghaanse grotten die werden gebruikt door de terreurgroep.

Islamitische Staat heeft zijn verdediging in Afghanistan versterkt met „geïmproviseerde explosieven, bunkers en tunnels”, aldus de Amerikaanse strijdkrachten in een verklaring die naar Amerikaanse media is gestuurd. De MOAB zou „de juiste munitie” zijn om dergelijke obstakels aan te pakken.

De inzet van de bom diende ook om de kans te minimaliseren dat slachtoffers zouden vallen onder Amerikaanse en Afghaanse militairen die actief zijn in het gebied. De VS benadrukken al het mogelijke te hebben gedaan om burgerslachtoffers te voorkomen.