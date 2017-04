VS gaat import van aluminium onderzoeken

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft woensdag aangekondigd een onderzoek te beginnen of de import van aluminium uit het buitenland de nationale veiligheid in gevaar kan brengen. Dit kan mogelijk leiden naar inperkingen van de import van het metaal.

President Donald Trump liet eerder al middels een decreet weten, onderzoek te gaan doen of de import van staal uit landen als China een gevaar is voor de nationale veiligheid. Volgens de minister van Handel Wilbur Ross zijn de onderzoeken vergelijkbaar. Ross zei dat het onderzoek noodzakelijk is vanwege de grote concurrentiedruk dat de „oneerlijke” handelsimporten legt op de aluminiumindustrie in de Verenigde Staten.

Trump heeft in zijn verkiezingscampagne gezegd de binnenlandse industrie te willen stimuleren, waaronder de Amerikaanse staal- en aluminiumsector. Met behulp van een wet uit 1962 kan de Amerikaanse overheid importbeperkingen opleggen in verband met de nationale veiligheid.