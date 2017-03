VS en Japan willen spoedoverleg Noord-Korea

De Verenigde Staten en Japan roepen op tot een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om de jongste rakettesten van Noord-Korea aan de orde te stellen. Dit heeft een woordvoerder van de VN-vertegenwoordiging van de Verenigde Staten maandag in New York bekendgemaakt.

Volgens een VN-resolutie mag Noord-Korea geen testraketten afschieten. Een datum voor de zitting is nog niet bekend.

Noord-Korea vuurde maandag vier ballistische testraketten in de richting van Japan af. Drie van de vier raketten kwamen terecht in de 200 mijlszone voor de Japanse kust. Ook Zuid-Korea bevestigde maandag dat Noord-Korea meerdere raketten heeft afgevuurd. De Veiligheidsraad veroordeelde in februari een eerdere test van Noord-Korea.