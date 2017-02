VS en Duitsland eens over veiligheidsrol NAVO

De Verenigde Staten en Duitsland zijn het erover eens dat de NAVO een centrale rol moet hebben in het zorgen voor veiligheid in Europa en Noord-Amerika. Dat meldde het Witte Huis donderdag.

In een ontmoeting tussen de vice-president van de Verenigde Staten Mike Pence en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel ging het over de rol van de NAVO. De twee waren het eens dat de leden van de NAVO ieder „hun eerlijke deel moeten toevoegen aan de gezamenlijke veiligheid”, stond te lezen in een verklaring.

Pence en Gabriel benadrukte bovendien dat de NAVO zich moet aanpassen om het hoofd te kunnen bieden aan bedreigingen voor onze landen zoals gewelddadig extremisme en terrorisme.