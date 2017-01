VS doneren 221 miljoen aan Palestijnen ondanks bezwaar

De Amerikaanse regering heeft afgelopen week 221 miljoen dollar (198 miljoen euro) aan de Palestijnse Autoriteit overgemaakt. Daarmee negeerde president Obama een blokkade van enkele Republikeinse leden van het Congres.

Dat meldde persbureau AP maandag. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het Witte Huis de volksvertegenwoordiging donderdag schriftelijk van de donatie op de hoogte gesteld. Het bedrag is vrijdagmorgen overgemaakt, enkele uren voor Donald Trump de eed aflegde als nieuwe president van de Verenigde Staten.

Het Congres had de financiële hulp aan de Palestijnen al goedgekeurd voor de begroting van 2015 en 2016. Dat gebeurde in de vorige samenstelling, toen de Democraten nog de meerderheid in de Senaat hadden.

Twee Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden hadden echter bezwaar gemaakt tegen de overdracht van de fondsen aan de Palestijnen. Dat was een reactie op de pogingen van de Palestijnse Autoriteit om het lidmaatschap van internationale organisaties te verwerven.

Normaal gesproken respecteert de regering in Washington dergelijke bezwaren en schort ze uitvoering van besluiten in zo’n geval op. Dat heeft de regering dan ook gedaan, maar tot vorige week. De bezwaren hebben geen juridisch bindende werking, dus deed de regering-Obama niets onwettigs.

Mogelijk anticipeerde de president op het aantreden van Trump. Amerikaanse donaties aan de Palestijnse Autoriteit zouden onder zijn beleid weleens onder druk kunnen komen te staan.