VS-commandant Afghanistan wil meer militairen

De Amerikaanse commandant in Afghanistan, generaal John Nicholson, heeft donderdag om enkele duizenden buitenlandse troepen extra gevraagd. Nicholson zei in Washington dat de impasse in de gevechten met de extremistische Taliban alleen kan worden doorbroken met meer manschappen.

De generaal zei dat hij voldoende mensen tot zijn beschikking heeft voor de speciale missies tegen terroristen, maar voor training, advies en hulp aan de Afghaanse strijdkrachten mist hij nog enkele duizenden militairen. Aangenomen wordt dat zijn verzoek snel wordt overgebracht aan de nieuwe president van de VS, Donald Trump.

Momenteel zijn er circa 8400 Amerikaanse militairen actief in Afghanistan. Ze voeren speciale anti-terrorismemissies uit of helpen en trainen de Afghaanse strijdkrachten. Trump heeft zich vaak gekeerd tegen de voortrekkersrol van de VS in buitenlandse militaire missies. Hij vindt dat de kosten niet tegen de baten opwegen en dat Amerikanen belangeloos de kastanjes voor anderen uit het vuur halen. Hij wil ook minder uitgeven aan het NAVO-bondgenootschap, terwijl andere NAVO-leden juist meer zouden moeten ophoesten.

De NAVO is al sinds 2003 betrokken bij de strijd in Afghanistan. Nederland is volgens het ministerie van Defensie betrokken geweest bij missies in Afghanistan sinds 2002, onder meer in Kunduz en later in Uruzgan. Sinds 2015 zijn er in het kader van een NAVO-missie circa honderd Nederlandse militairen in Afghanistan voor de opleiding en opbouw van het veiligheidsapparaat.