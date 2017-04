Vrouwen verongelukken tijdens wandeling

Twee vrouwen zijn afgelopen weekend in Duitsland om het leven gekomen toen zij tijdens een wandeling van grote hoogte naar beneden stortten.

Een twintigjarige vrouw uit Hamburg was in het nationale park Jasmund op het Oostzee-eiland Rügen op een krijtrots gestruikeld en 60 meter naar beneden gevallen. Volgens de politie had ze zich te dicht bij een klif gewaagd, waarschijnlijk om foto’s te nemen. Ze verloor haar evenwicht en viel in de diepte.

Bij St. Bartholomä in Beieren viel een 53-jarige inwoonster uit München bij een steile geul van 70 tot 80 meter hoogte in de Königssee. De vrouw had het gemarkeerde pad verlaten vermoedelijk om een kortere weg te nemen, en verloor haar evenwicht in het gedeeltelijk met sneeuw en bladeren bedekte terrein, aldus de politie.