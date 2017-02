Vrede Syrië bedreigd door nieuwe allianties

Er gaat weer onderhandeld worden over vrede in Syrië. Maar de betrokken spelers hebben dermate verschillende agenda’s dat een positieve uitkomst bij voorbaat onmogelijk lijkt.

Terwijl er in Genève eind van deze maand gesproken wordt over vrede in Syrië, gonst het in het Midden-Oosten van de geruchten over nieuwe militaire allianties. Dat wijst juist in de richting van meer oorlog. Deze geruchten werden nog eens gevoed door de recente gezamenlijke persconferentie van de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu.

De vragen van journalisten spitsten zich toe op het Palestijns-Israëlische conflict, maar Trump antwoordde dat vrede in het Midden-Oosten een veel groter gebied kon omvatten dan alleen het Heilige Land. Premier Netanyahu sprak ondertussen over vrede in een regionale context die gerealiseerd kon worden met „onze nieuwe Arabische partners.” Daarmee bedoelde hij waarschijnlijk de Arabische Golfstaten.

Er wordt momenteel gesproken over een mogelijke militaire alliantie van de Verenigde Staten, Israël en de golfstaten, die vooral gericht zou zijn tegen Iran. In dit kader wordt er zelfs gewag gemaakt van een soort Arabische NAVO. Volgens The Wall Street Journal zouden Israël en Saudi-Arabië hiervan de as gaan vormen. De krant citeerde een anonieme Arabische diplomaat die stelde dat ook Egypte zich hierbij zou aansluiten, op voorwaarde dat de Verenigde Staten de moslimbroeders tot een verboden terroristische organisatie zouden verklaren.

De vorige Amerikaanse president Obama werd, tot wanhoop van velen in het Midden-Oosten, geobsedeerd door Iran, waarmee hij een nucleaire deal wilde sluiten. Obama zag Teheran duidelijk als onderdeel van een mogelijke oplossing in het Midden-Oosten, te beginnen in Syrië. De nieuwe Amerikaanse president Trump en diens directe adviseurs lijken deze obsessie met Iran te delen. Maar dan in de zin dat ze Teheran juist als het grootste gevaar voor vrede in het Midden-Oosten zien – uiteraard tot grote tevredenheid van de golfstaten.

Dit zal ongetwijfeld zijn weerslag krijgen op de situatie in Syrië, omdat een oplossing in dat land ondenkbaar is zonder Iran. De toenadering die de afgelopen periode ontstond tussen Turkije en Rusland werd in Teheran met argusogen bekeken. Moskou realiseerde zich echter dat vrijwel de voltallige Syrische oppositie soennitisch is en dat samenwerking met het eveneens soennitische Turkije daarom noodzakelijk was.

Probleem is echter dat de Turkse president Erdogan –al naar gelang zijn gesprekspartner– steeds iets anders roept. In gesprekken met de Russische president Poetin benadrukt hij het grote belang van de Syrische territoriale integriteit. Zijn oude droom om als een moderne Osmaanse sultan het vrijdaggebed bij te wonen in de Umayyaden-moskee in de Syrische hoofdstad Damascus leek hij vaarwel te hebben gezegd. Sinds Donald Trump president is geworden van de Verenigde Staten, hamert Erdogan plotseling weer op de noodzaak om in noordelijk Syrië een veilige zone in te stellen. Dit lijkt moeilijk te rijmen met het idee van de Syrische eenheidsstaat.

Erdogan wil zo’n veilige zone vooral gebruiken om er de ruim 3 miljoen Arabische en Turkmeense Syrische vluchtelingen onder te brengen. Gezien de beperkte omvang van een dergelijke zone zou dit gebied qua bevolkingsdichtheid de Gazastrook voorbijstreven.

Toen Erdogan onlangs Qatar, Bahrein en Saudi-Araië bezocht, zei hij weer andere dingen. Daarbij bekritiseerde hij de Iraanse politiek in Syrië. Dat deed vreemd aan, omdat Turkije geacht wordt samen met Iran en Rusland garant te staan voor de wapenstilstand in Syrië. Erdogan wist uiteraard dat deze kritiek vooral in Saudi-Arabië welwillend zou worden ontvangen – de kwakkelende Turkse economie kan wel wat Saudische riyals gebruiken.

In Saudi-Arabië riep Erdogan verder op tot het instellen van een no-flyzone boven noordelijk Syrië en tot het oprichten van een Syrisch nationaal leger dat de veilige zone moest gaan bewaken. Uiteraard getraind en bewapend door het Turkse leger. Dat begint verdacht veel te lijken op een vorm van Turkse kolonisatie. Moskou zal ondertussen, net als eerder de Europese Unie, tot de conclusie zijn gekomen dat het nieuwe Turkse ‘Erdoganistan’ bepaald een onbetrouwbare bondgenoot is.

In augustus 2016 begon Turkije in Syrië de militaire operatie ”Schild van de Eufraat” . Een operatie die verzandde bij de Syrische stad al-Bab. In Saudi-Arabië bleek dat Erdogan grootse plannen had voor deze operatie. Na al-Bab zouden vervolgens Manbij en Raqqa bevrijd worden, zodat er in het noorden een „terreurvrije zone” zou ontstaan.

Probleem is dat de stad Manbij in augustus 2016 met Amerikaanse luchtsteun door de Syrische Koerden werd veroverd. Een Turkse aanval op Manbij zal daarom een Turkse ”Einzelgang” worden, omdat noch Moskou noch Washington hiermee akkoord gaat. Het zou bovendien de Amerikaanse strategie in gevaar brengen om Islamitische Staat uit Raqqa te verdrijven, omdat hierbij een hoofdrol was weggelegd voor de Syrische Koerden die Raqqa al hebben omsingeld. Voor het geval Turkije echter Manbij zal aanvallen, zullen de Koerden bij Raqqa vrijwel zeker naar Manbij gaan om hier de posities van hun mede-Koerden te versterken. Dit zou eventueel de weg openen voor het Syrische leger om triomfantelijk IS uit Raqqa te verjagen. En dat is precies wat Erdogan altijd wilde voorkomen.

De Amerikaanse president Trump wordt verweten dat hij nog steeds geen duidelijk beleid heeft ontwikkeld voor het Midden-Oosten. Maar net als zijn voorganger Obama wordt hij geconfronteerd met de geheel eigen agenda’s van zijn bondgenoten. De Arabische Golfstaten zien alleen maar het Iraanse gevaar, terwijl Erdogan nachtmerries heeft over de Syrische Koerden. Ondertussen kan IS rustig zijn gang gaan en veroverde het de afgelopen dagen vrijwel ongemerkt een aantal dorpen in zuidelijk Syrië. Tegen deze achtergrond lijken de onderhandelingen in Genève zich af te spelen in een alternatieve werkelijkheid.

Eerdere pogingen om in Genève tot een vredesakkoord te komen, liepen de afgelopen jaren op niets uit. De betrokken partijen liepen soms al na één dag boos weg van de onderhandelingstafel. Bovendien waren nooit alle betrokken partijen bij de besprekingen vertegenwoordigd.

Terreurgroeperingen als Islamitische Staat en al-Qaida werden steeds categorisch van de onderhandelingen geweerd. Ook tijdens kortdurende wapenstilstanden ging de strijd tegen deze groepen door. Mochten de gesprekken in Genève tot een bestand leiden, dan zal de strijd tegen IS en al-Qaida vermoedelijk ook worden voortgezet.

In Syrië woedt inmiddels al bijna zes jaar oorlog. Miljoenen mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen. Over het aantal doden kan inmiddels alleen nog maar worden gespeculeerd, maar de schattingen gaan richting de 300.000.