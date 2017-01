Voorzitter EU-parlement zeker een Italiaan

Een ‘finale’ tussen twee Italiaanse mannen beslist dinsdagavond wie de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement wordt. De afgevaardigden hebben de keuze tussen de christendemocraat Antonio Tajani (63) en de sociaaldemocraat Gianni Pittella (58). Meer smaken zijn er niet, en de meeste stemmen gelden. De stemming begint om 20.00 uur.

Na drie stemronden haalde dinsdag in Straatsburg geen van de oorspronkelijk zeven aangemelde kandidaten de nodige absolute meerderheid. Volgens de regels wordt dan een beslissende stemming gehouden tussen de twee topkandidaten uit de derde ronde. In het bijzondere geval dat Tajani en Pittella gelijk zouden eindigen krijgt volgens het reglement automatisch de oudste de voorzittershamer. Dat is Tajani.

De oud-EU-commissaris kreeg in alle drie ronden de meeste stemmen. In de derde waren het er 291, vier meer dan in de ronde ervoor. Pittella verloor juist één stem en haalde er 199 binnen, maakte de vertrekkende voorzitter Martin Schulz bekend. Er werden 719 stemmen uitgebracht, waarvan er 29 ongeldig werden verklaard.

Schulz’ opvolger wordt voor de komende tweeënhalf jaar gekozen. De Duitse sociaaldemocraat gaat de landelijke politiek in.

Aan de strijd om de voorzittersstoel, waar een zekere macht en internationaal aanzien aan zijn verbonden, begonnen zeven kandidaten. Dinsdagmorgen haakte Guy Verhofstadt, de leider van de fractie van liberalen en democraten (ALDE), af. Hij koos ervoor Tajani te steunen in ruil voor steun van diens EVP-fractie voor een aantal belangrijke posten voor zijn fractie.