Voortvluchtige Amerikaan opgepakt na klopjacht

Een gewapende man die een dreigend manifest stuurde aan de Amerikaanse president Donald Trump, is na een klopjacht van anderhalve week opgepakt in Wisconsin. Joseph Jakubowski gaf zich volgens lokale media zonder verzet over.

De politie was sinds 4 april met man en macht op zoek naar Jakubowski. De man plunderde toen een wapenwinkel en zou vervolgens zijn auto in brand hebben gestoken. Volgens een bekende van Jakubowski had hij al eens gesproken over de mogelijkheid een aanslag te plegen.

Onderzoekers maakten zich zorgen om de „anti-religieuze denkbeelden” in het 161 pagina’s tellende manifest. Uit voorzorg nam de politie vaker een kijkje bij lokale kerken en andere religieuze instellingen.

Jakubowski kon uiteindelijk worden opgepakt nadat een melding was binnengekomen over een verdacht persoon die rondhing bij een boerderij bij het dorp Readstown. Het bleek te gaan om de voortvluchtige Amerikaan.