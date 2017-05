Voorman Senaat VS maant Trump

De leider van de Republikeinse meerderheid in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, heeft dinsdag over zijn partijgenoot president Trump geklaagd. McConnell zei dat „het erg fijn zou zijn als de president meer tijd steekt in de zaken die we proberen te bereiken en minder tijd in andere zaken”. Trump zou voor minder ‘drama’ moeten zorgen, volgens de 75-jarige senator uit Kentucky.

Trump heeft opnieuw voor ophef gezorgd, omdat hij volgens de Washington Post topgeheimen over Islamitische Staat (IS) aan de bezoekende Russische minister Lavrov heeft verklapt. Hij zou afgelopen woensdag in het Witte Huis Lavrov gevoelige informatie hebben gegeven die van een buitenlandse bondgenoot kwam. De informatie zou zo geheim zijn, omdat de bronnen in het Midden-Oosten gevaar lopen.

Deze lezing is dinsdag weersproken door Trumps minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson. Hij zei dat Trump het met Lavrov heeft gehad over „ de aard van bepaalde specifieke dreigingen” van de terreurbeweging. Ze hebben het volgens Tillerson helemaal niet gehad over „bronnen, methodes of soorten militaire operaties”.