VN willen substantieel Syrië-overleg

De strijdende partijen in Syrië moeten zich voorbereiden op een stevige agenda voor de volgende ronde vredesbesprekingen. Dat heeft VN-gezant Staffan de Mistura dinsdag gezegd. Hij wil dat elke partij een substantiële bijdrage levert en pro-actief deelneemt aan het overleg dat donderdag verdergaat.

De gesprekken gaan over vier kwesties: bestuur, grondwetswijzigingen, verkiezingen en antiterreurmaatregelen. De verwachting is dat de conferentie in Genève zeker tot in april duurt.

De Mistura liet dinsdag ook weten dat alle partijen die bij de eerdere overlegrondes waren, nu ook weer aansluiten. De VN-gezant heeft al gesprekken gevoerd in Riyad en gaat nog naar Moskou en Ankara voor overleg.