VN vragen extra bijdrage voor hulp Somalië

De Verenigde Naties vragen om 900 miljoen dollar (ruim 827 miljoen euro) extra om een humanitaire crisis in Somalië het hoofd te bieden. Dat zei secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN donderdag bij het begin van een internationale conferentie over het Oost-Afrikaanse land in Londen.

In Somalië hebben meer dan 6 miljoen mensen humanitaire hulp nodig. Zo’n 275.000 ondervoede kinderen lopen volgens Guterres het risico een hongerdood te sterven. Het doel van de conferentie is het ondersteunen van democratische en economische ontwikkelingen in het door conflict geplaagde land.

De Duitse bewindsman Sigmar Gabriel zei in Londen vertrouwen te hebben in de nieuwe Somalische regering. Hij beloofde de Duitse bijdrage te verhogen tot 140 miljoen euro. Gabriel bracht begin mei als eerste Duitse minister van Buitenlandse Zaken een bezoek aan Somalië.

Volgens de organisatoren van de conferentie heeft Somalië veel vooruitgang geboekt sinds 2011. In dat jaar kwam een kwart miljoen mensen om het leven en maakten Somalische piraten de zee onveilig, terwijl terreurorganisatie al-Shabaab de scepter zwaaide in grote delen van het land.