De VN zijn gestopt met voedseldropping bij het Syrische Deir al-Zor vanwege hevige gevechten in de stad in het oosten van het land. De laatste keer dat de toestellen van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN voorraden brachten was zondag.

In de door Islamitische Staat (IS) belegerde stad zitten zo’n 110.000 mensen vast. Tot nu toe is 177 keer voedsel en andere voorraad boven de plaats gedropt.