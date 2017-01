VN-leider heeft ‘positief gesprek’ met Trump

Antonio Guterres, de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft woensdag telefonisch van gedachten gewisseld met Donald Trump over de relatie tussen de Verenigde Staten en de VN. „Het was een erg positief gesprek”, meldde zijn woordvoerder Farhan Haq.

Guterres belde de gekozen Amerikaanse president voor een kennismakingsgesprek en dat verliep naar tevredenheid. Trump ventileerde vorige maand stevige kritiek op de VN nadat de Veiligheidsraad een resolutie had aangenomen waarin het bouwen van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever werd veroordeeld. „Wat betreft de VN, er gaat het een en ander veranderen na 20 januari”, beloofde hij via Twitter.

Later liet Trump erop volgen dat de VN: „zoveel potentie heeft maar nu slechts een club is voor mensen die graag bij elkaar komen, praten en zich vermaken. Zo triest”. Haq zei tegen verslaggevers dat Guterres en Trump hebben gepraat over „een aantal wegen die leiden naar participatie en samenwerking tussen de VS en de VN”.