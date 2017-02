VN: leger Myanmar schuldig aan massamoord

Het leger en de politie in Myanmar hebben zich schuldig gemaakt aan massamoord op en verkrachting van Rohingya. Bovendien zijn dorpen van de islamitische Rohingya platgebrand. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat er sprake is geweest van misdaden tegen de menselijkheid en etnische zuivering. Dat heeft de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties vrijdag gezegd.

Getuigen hebben verklaard dat „baby’s werden gedood, peuters, kinderen, vrouwen en bejaarden”. Het vuur zou zijn geopend op mensen die op de vlucht sloegen en dorpen zijn platgebrand. „De verwoestende wreedheid waar deze Rohingya-kinderen aan werden onderworpen is ondraaglijk”, schrijft de Mensenrechtenraad in een rapport.

Ongeveer 66.000 mensen zijn vanuit de noordelijke deelstaat Rakhine gevlucht naar Bangladesh sinds het leger is begonnen met een veiligheidsoperatie. Aanleiding voor die operatie was een reeks aanslagen op politieposten op 9 oktober.