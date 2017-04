VN gaat Idlib onderzoeken op oorlogsmisdaden

Experts van de Verenigde Naties op het gebied van oorlogsmisdaden gaan de aanval met vermoedelijk chemische wapens in het Syrische Idlib onderzoeken. Ook beschuldigingen dat een ziekenhuis is aangevallen worden meegenomen, zo maakten de VN dinsdag bekend in Genève.

Volgens de verklaring valt het gebruik van chemische wapens en aanvallen op ziekenhuizen onder „oorlogsmisdaden en ernstige schending van mensenrechten”. Het is volgens de VN noodzakelijk dat „de uitvoerders van dergelijke aanvallen worden geïdentificeerd en verantwoordelijk worden gehouden”.

De aanval in Idlib kostte mogelijk rond de zestig mensen het leven.