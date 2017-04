Vliegveld Kathmandu kort dicht door „luipaard”

Het vliegveld van de Nepalese hoofdstad Kathmandu is maandagmorgen kort dicht geweest, omdat een katachtig dier op de start- en landingsbaan rondstruinde. Een piloot zei dat het om een luipaard ging.

Nepalese media sloten echter niet uit dat de piloot een grote kat had gezien. Circa vijftig mensen zijn opgetrommeld om het dier te vangen. Na het signaleren van het roofdier werd het vliegveld voor ongeveer een half uur gesloten. Daarna ging de luchthaven weer open.

Volgens de krant Kathmandu Post ontstond na het zien van de vermoedelijke luipaard een chaos op het vliegveld. Vooral onder buitenlandse rugzaktoeristen was lichte paniek.

In Nepal leven de meeste luipaarden in natuurgebieden in het noorden en zuiden van het land. De laatste tijd duiken ze vaker op in stedelijk gebied, omdat steeds meer mensen zich in het leefgebied van de roofdieren vestigen.