Een klein vliegtuigje is dinsdagmorgen lokale tijd in Australië neergestort op een winkelcentrum in Essendon, net buiten Melbourne. Volgens Australische media gaat het om een gecharterd vliegtuig met vermoedelijk vijf inzittenden aan boord.

De crash gebeurde vlak bij het vliegveld. Direct na het ongeluk waren er enorme rookwolken en een vuurbal te zien op de plek waar het toestel neerkwam. Hulptroepen zijn nog bezig de brand te blussen.