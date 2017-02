Vliegtuigje crasht op Amerikaans woonhuis

Een klein vliegtuigje is maandagavond (lokale tijd) neergestort op een woonhuis in Riverside, in de Amerikaanse staat Californië. Volgens de lokale autoriteiten zijn er vier doden gevallen en twee gewonden. Een van de gewonden is een tienermeisje dat bij de crash uit het vliegtuig werd geslingerd en slechts lichte verwondingen opliep, zo meldde de lokale brandweercommandant aan Amerikaanse media. De overige slachtoffers waren de ouders van het meisje en twee andere tieners. Het gezin had een weekend doorgebracht in Disneyland.

Twee huizen gingen in vlammen op. Het vliegtuig was even voor het ongeluk opgestegen vanaf de luchthaven van Riverside, ongeveer 90 kilometer buiten Los Angeles.