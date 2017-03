Vliegen iets onveiliger in 2016

Vliegen was vorig jaar iets onveiliger dan in 2015. Luchtvaartbrancheorganisatie IATA telde meer fatale ongelukken en meer dodelijke slachtoffers. Vorig jaar waren er tien vliegtuigongelukken met dodelijke afloop, waardoor 268 mensen overleden. Het ging daarbij om vier commerciële vluchten en zes vrachttoestellen.

In 2015 waren er vier fatale ongelukken met 136 slachtoffers. Het gemiddelde in de voorgaande vijf jaar ligt op 13,4 fatale ongevallen met 371 doden.

De ongelukkenratio kwam vorig jaar op 0,39. Dat betekent dat er één groot ongeval was per 2,56 miljoen vluchten. Die ratio lag in 2015 nog op 0,32. In totaal vlogen vorig jaar 3,8 miljard mensen in 40,4 miljoen veilige vluchten, aldus de IATA.

Opvallend genoeg vonden er vorig jaar helemaal geen dodelijke vliegtuigongelukken plaats in landen ten zuiden van de Sahara. Dat is voor het eerst in de afgelopen tien jaar, stelt de IATA.

Volgens IATA-voorzitter Alexandre de Juniac deed de luchtvaartsector in 2016 in een aantal opzichten een stapje terug na het uitzonderlijk veilige 2015. Vliegen blijft volgens hem de veiligste vorm van langeafstandsreizen.