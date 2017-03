Vlaams akkoord over onverdoofd slachten

De meerderheid in het Vlaamse parlement heeft woensdag een akkoord bereikt over onverdoofd slachten.

Dat meldde het Belgische dagblad De Standaard woensdag. Vanaf 2019 is elektronarcose verplicht voor schapen en kleine herkauwers. Runderen en kalveren moeten worden verdoofd onmiddellijk na de halssnede.

In oktober vorig jaar werd een voorstel om een verbod op onverdoofd slachten in te voeren nog weggestemd in het Vlaams Parlement. Meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en N-VA wilden het resultaat van een bemiddelingsopdracht afwachten die aan voormalig Boerenbond-baas Piet Vanthemsche was gegeven.

Die presenteerde woensdag zijn eindrapport. De Vlaamse meerderheidspartijen hebben zijn conclusies onmiddellijk overgenomen. Concreet worden slachthuizen vanaf 1 januari 2019 verplicht om elektronarcose toe te passen op schapen en kleine herkauwers. Dat is een techniek waarbij het schaap bedwelmd wordt.

Voor runderen en kalveren is die techniek nog niet voldoende ontwikkeld. Daar wordt de zogenaamde ”post cut stunning” verplicht, een verdoving die onmiddellijk na de halssnede wordt toegepast. Als de techniek evolueert kan ook voor deze dieren later de elektronarcose worden ingevoerd.

Bemiddelaar Vanthemsche gaat ervan uit dat de moslimgemeenschap akkoord kan gaan met dit voorstel, maar zegt te beseffen dat het voor de Joodse gemeenschap onaanvaardbaar is.

Het Forum der Joodse organisaties bestudeert het voorstel, aldus een verklaring woensdag.