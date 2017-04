Vissers vinden boot met 28 dode migranten

Libische vissers hebben een boot gevonden met 28 dode migranten, onder wie vier vrouwen. Ze zijn vermoedelijk overleden door dorst en ondervoeding. De motor van hun vaartuig was voor de kust van de stad Sabratha kapotgegaan. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag bekendgemaakt.

Sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011 heerst er chaos in Libië. Het Noord-Afrikaanse land is het belangrijkste vertrekpunt voor mensen die hopen op een beter leven in Europa. De afgelopen drie jaar hebben jaarlijks meer dan 150.000 migranten de oversteek naar Italië gewaagd. Smokkelaars sturen hen dikwijls in overvolle, gammele bootjes de zee op om in de internationale wateren te worden opgepikt door reddingsschepen van particuliere organisaties of de kustwacht.