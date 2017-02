Vijf gewonden door brand in Duitse opvang

Zondagavond zijn vijf bewoners van een vluchtelingenopvang in het Duitse Bad Homburg gewond geraakt toen in het gebouw brand uitbrak. Dat heeft de politie meegedeeld. Een bewoner wordt ervan verdacht zijn matras in brand te hebben gestoken.

De 83 bewoners van de opvang werden onder meer met reddingskussens en ladders in veiligheid gebracht. Bij de reddingsactie liep een persoon een zware hoofdwond op toen hij naast het kussen terechtkwam. Vier anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inhaleren van rook.

Door de brand, die op de eerste verdieping ontstond, moesten de andere bewoners de rest van de nacht doorbrengen in een sporthal.