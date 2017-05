Vijf doden bij vliegtuigcrash Bosnië

Bij een ongeluk met een klein vliegtuig in de buurt van de stad Mostar in Bosnië en Herzegovina zijn de piloot en vier inzittenden om het leven gekomen. Drie van de slachtoffers zijn kinderen.

Het vliegtuigje crashte zaterdagmiddag door nog onbekende oorzaak en vloog in brand in een veld niet ver van het vliegveld van Mostar, meldden de hulpdiensten ter plaatse. Volgens lokale media hield het vliegveld zaterdag een open dag waarop mensen konden parachutespringen. Ook werden rondvluchten georganiseerd.

Hoeveel inzittenden er in het vliegtuig zaten en of er overlevenden zijn is nog niet bekend.