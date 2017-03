Vier maanden cel voor dierenbeulen

De rechter heeft in Groot-Brittannië twee mannen tot vier maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens ernstige dierenmishandeling. De twee hadden bij een hond een spijker in zijn kop geslagen en hem levend begraven.

Wandelaars ontdekten de jankende terriër in een bos. Een dierenarts heeft het beest laten inslapen. Op röntgenbeelden was te zien dat er een spijker dwars door de schedel van de hond was geslagen..

De mannen van 59 en 60 jaar oud vertelden de rechter dat ze het toen al zieke dier wilden laten inslapen en om een hoge rekening van de dierenarts te voorkomen, besloten ze het maar zelf te doen. De rechter noemde de daad „barbaars” en zei dat ze het dier „onnoemelijk leed” hadden toegebracht.

De advocaat van de 59-jarige hondenbezitter zei dat de man ontzettend hield van de zestienjarige blinde terriër en dat het niet zijn bedoeling was om het dier te kwellen.

Voor het gerechtsgebouw hadden zich tientallen demonstranten verzameld die eisten dat de wet ter bescherming van dieren in het Verenigd Koninkrijk moet worden aangescherpt.