Vicepresident VS bij mars tegen abortus

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft vrijdag gesproken tot tienduizenden antiabortusactivisten in Washington. Hij is de hoogste Amerikaanse gezagsdraaier tot nog toe die deelnemers aan de March for Life heeft toegesproken.

„Het leven wint weer in Amerika”, zei Pence, al lang een held van de antiabortusbeweging in Amerika. Hij zei door president Donald Trump te zijn gestuurd om de mensen te bedanken voor hun stem.

In het Congres zijn tegenstanders van abortus nu in de meerderheid. Bovendien heeft Trump een besluit getekend om geen geld van de federale overheid meer beschikbaar te stellen aan organisaties die abortussen aanbieden in het buitenland. Ook wil Trump binnenkort een tegenstander van abortus benoemen in het hooggerechtshof.