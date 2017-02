Verveelde piloot maakt vrije val

Een piloot van de Britse luchtmacht RAF heeft de 187 inzittenden van zijn vliegtuig de schrik van hun leven bezorgd doordat zijn toestel tijdens het maken van wat privéfoto’s in een vrije val richting de Zwarte Zee terechtkwam. Het duurde bijna anderhalve kilometer voor de piloot de controle over zijn Airbus A330 herwon.

De 49-jarige flight-lieutenant Andrew Townshend had de pech dat zijn fototoestel de ‘joystick’ voor vliegcontrole in de cockpit blokkeerde. Zijn copiloot was even thee halen, zo bleek voor een militaire rechtbank in Bulford. Die wist terug te kruipen en hangend aan het plafond zijn piloot te helpen.

De 187 militairen aan boord hingen een lange halve minuut aan het plafond tijdens de val die de Airbus maakte en dachten dat hun laatste uur had geslagen, aldus Britse media. Sommigen liepen verwondingen op door de onverwachte wending. Het toestel was van Engeland op weg naar Camp Bastion, de belangrijkste Britse militaire basis in Afghanistan.

De zaak wordt later voortgezet.