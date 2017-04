„Veroorzaker busramp was bezig met telefoon”

De automobilist die in Texas een aanrijding met dertien dodelijke slachtoffers zou hebben veroorzaakt, had vlak voor de crash naar verluidt vooral oog voor zijn telefoon. „Het spijt me. Het spijt me. Ik was tekstberichten aan het versturen”, zei de 20-jarige bestuurder volgens de lokale krant San Antonio Express-News tegen een omstander.

Bestuurder Jack Young kwam vorige week met zijn pick-uptruck in botsing met een busje met veertien leden van de First Baptist Church of New Braunfels. Slechts één van de inzittenden overleefde het ongeval. Young raakte zelf bekneld in zijn voertuig en moest door de hulpdiensten worden ontzet.

Volgens een getuige was de jonge automobilist voor de aanrijding al meerdere keren de verkeerde weghelft op gereden. Hij zou daardoor frontaal zijn gebotst op de bus, die niet meer kon uitwijken. Young was na het ongeval compleet in shock. „Hij bleef maar zeggen: het spijt me, het spijt me.”