Vermoedelijk tien doden door bom in metro

Door een explosie in de metro van Sint-Petersburg zijn maandag vermoedelijk tien doden gevallen. Het zou gaan om een aanslag met een fragmentatiebom, meldden Russische media. Ook zouden circa twintig gewonden zijn gevallen. Volgens verscheidene media zijn er twee explosies geweest.

De ontploffing was op het station Sennaja Plosjad. De mensen op het metrostation worden geƫvacueerd. Het metrostation is in dikke rook gehuld.

Na de ontploffing zijn zeven metrostations gesloten. De site Life News toonde beelden van gewonden op het perron en metrodeuren die door de explosie waren weggeslagen.