Vermoedelijk IS-lid in Beieren aangehouden

Duitse justitie heeft in de deelstaat Beieren een 31-jarige man opgepakt die vermoedelijk actief was voor de terreurgroepen Islamitische Staat (IS) en Jabhat Fateh al-Sham, dat eerder het al-Nusra Front heette. Het federale Openbaar Ministerie meldde woensdag dat de man onder meer wordt verdacht van het werven van leden voor terreurgroepen, aldus het Duitse blad Focus.

De man zou eerst in Syrië onder meer in de regio’s Aleppo, Tabqa en Raqqa het commando hebben gevoerd over troepen van Jabhat Fateh al-Sham. Na de jaarwisseling van 2013/2014 zou hij de overstap naar IS hebben gemaakt.

Eind 2015 reisde hij volgens Duitse justitie namens IS naar Duitsland. Hij zou tussen Duitsland en Griekenland hebben gependeld. In Griekse vluchtelingencentra zou hij hebben geprobeerd leden voor terreurgroepen te werven.