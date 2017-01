„Vermeende schutter Quebec woonde bij moskee”

De verdachte van de dodelijke schietpartij in een Canadese moskee had de aanslag mogelijk goed voorbereid. De 27-jarige student Alexandre Bissonnette huurde volgens omwonenden een appartement in de buurt van het gebedshuis in de stad Quebec.

Bissonnette nam volgens een omwonende in juli vorig jaar zijn intrek in het appartement. Een andere buurtbewoner vertelde regelmatig pianomuziek te hebben gehoord bij de woning van de vermeende schutter, die na de aanslag zelf de politie zou hebben gebeld.

Volgens een Canadese krant zou de student tijdens zijn verhoor geen geheim hebben gemaakt van zijn afkeer van moslims. Bissonnette schreef eerder al op zijn Facebookpagina fan te zijn van Donald Trump en de Franse politica Marine Le Pen. Ook was hij geïnteresseerd in vuurwapens.