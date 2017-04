Verliezers steunen Macron in tweede ronde

De sociaal-liberaal Emmanuel Macron en de nationalist Marine Le Pen hebben zondag de eerste ronde gewonnen van de Franse presidentsverkiezingen. De strijd om het presidentschap gaat daardoor in de beslissende ronde op 7 mei tussen Macron en de eurosceptische Le Pen van Front National. Bijna alle verliezers uit de eerste ronde hebben al aangegeven dat ze op de pro-Europese Emmanuel Macron zullen gaan stemmen.

„Ik roep op het Front National zo duidelijk mogelijk te verslaan door op Emmanuel Macron te gaan stemmen, ook al hoort hij niet bij links”, liet de leider van de Socialistische Partij, Benoît Hamon weten. Hij leed een bittere en historische nederlaag met slechts 6,2 procent van alle stemmen. Partijgenoot en de huidige president François Hollande sleepte vijf jaar geleden nog ruim 28 procent van alle stemmen binnen in de eerste ronde.

De conservatief François Fillon, die met 19,5 procent op een gedeelde derde plaats eindigde met de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon, zei dat „de uitslag ingaat tegen mijn genen, vooral als een extremistische partij aan de macht dreigt te komen”. Mélenchon zelf gaf aan op geen van beide overgebleven kandidaten te stemmen.

Voor het eerst sinds decennia is geen kandidaat van de gevestigde partijen vertegenwoordigd in de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Le Pen zei dat het tijd is het Franse volk te „bevrijden van de arrogante elite”. Volgens haar staat het overleven van Frankrijk op het spel. „Het is een keuze tussen totale deregulering zonder grenzen en bescherming, en grenzen die onze banen beschermen, onze koopkracht, onze veiligheid en onze nationaliteit.” Le Pen riep „alle patriotten” op op haar te stemmen.

Macron zelf ziet zijn overwinning vooral als een keerpunt in de Franse politiek. „De Fransen hebben hun wens voor verandering uitgesproken”, zei hij tegen het Franse persbureau AFP. Hij liet weten dat hij de president wil zijn van patriotten tegen de dreiging van nationalisten.

Volgens verschillende peilingen is Macron de gedoodverfde winnaar van de beslissende tweede ronde. Hij zou ruim zestig procent van de stemmen krijgen, Le Pen niet meer dan maximaal 38 procent.